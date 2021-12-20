"Союз МС-20", с японскими туристами на борту, удачно приземлился в Казахстане

На Землю вернулся спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами на борту с МКС. По сообщению Центра управления полётами, пассажиры из Японии и российский космонавт приземлились на территории Казахстана, вблизи города Жезказган.
На Землю вернулся спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами на борту с МКС. По сообщению Центра управления полётами, пассажиры из Японии и российский космонавт приземлились на территории Казахстана, вблизи города Жезказган.
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