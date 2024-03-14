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Non-binary teen Nex Benedict's death ruled a suicide

Non-binary teen Nex Benedict's death ruled a suicide

The death of 16-year-old nonbinary student Nex Benedict, who was bullied and injured in a school fight last month, has been ruled a suicide by overdose, the Oklahoma State Medical Examiner's office announced Wednesday.

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