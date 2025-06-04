Выяснилось, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине

МОСКВА, 4 июня, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп не может позволить себе выход из украинского кризиса без серьезных политических последствий, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
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