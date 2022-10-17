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Стройка встала?

Стройка встала?

Власти Ханты-Мансийского автономного округа заявили о скорой сдаче главного социального долгостроя Югры – центральной больницы на 1100 коек в Нижневартовске.

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