Путин рассказал о главной причине конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор», в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны в отношении российских журналистов и спортсменов, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.