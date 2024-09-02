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Русская весна

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Путин рассказал о главной причине конфликта на Украине

Путин рассказал о главной причине конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете «Оноодор», в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны в отношении российских журналистов и спортсменов, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.

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