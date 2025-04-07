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Авария в Таманьском порту: утечка пальмового масла на курортах Кубани

Авария в Таманьском порту: утечка пальмового масла на курортах Кубани

На побережье Анапы и Темрюкского района произошёл выброс пальмового масла, возможно связанный с аварией в порту Тамань.

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