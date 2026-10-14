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За рулем

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Россияне распробовали электромобили: рынок обновил рекорд

Россияне распробовали электромобили: рынок обновил рекорд

На неделе с 5 по 11 октября в России на учет поставили 914 электромобилей. Доля машин на чистой электротяге (BEV) добралась до 3,2% – это исторический максимум для рынка.

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