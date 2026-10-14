Россияне распробовали электромобили: рынок обновил рекорд

На неделе с 5 по 11 октября в России на учет поставили 914 электромобилей. Доля машин на чистой электротяге (BEV) добралась до 3,2% – это исторический максимум для рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Популярный надежн...
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым