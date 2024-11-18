Собянин: На западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

Общественные пространства преобразятся благодаря программе по благоустройству В Западном административном округе Москвы в текущем году завершилось благоустройство пяти значительных общественных пространств.
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