Огромный внедорожник Nissan Armada 2025 впервые засняли вживую. Он получит мотор V6, который превзойдет по мощности нынешний V8

Nissan вывела большой внедорожник Armada нового поколения на дороги общего пользования. Автомобиль тщательно прикрыт камуфляжем, но это и понятно: премьера ожидается лишь в 2024 году, причем дебютирует авто как модель 2025 года.
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