Жена экс-фигуриста Кирсанова Гудин об авиакатастрофе в США: я потеряла все

Тренер Наталья Гудин, которая в авиакатастрофе над Вашингтоном потеряла своего мужа - экс-фигуриста и тренера Александра Кирсанова, раскрыла, что они изначально не могли решить, кто из них должен сопровождать их учеников на этом рейсе.
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