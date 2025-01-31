Жена экс-фигуриста Кирсанова Гудин об авиакатастрофе в США: я потеряла все

Тренер Наталья Гудин, которая в авиакатастрофе над Вашингтоном потеряла своего мужа - экс-фигуриста и тренера Александра Кирсанова, раскрыла, что они изначально не могли решить, кто из них должен сопровождать их учеников на этом рейсе.