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Царьград

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Мэрия Москвы построила 28 новых канализационных станций за 14 лет

Мэрия Москвы построила 28 новых канализационных станций за 14 лет

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о завершении строительства и реконструкции 28 канализационно-насосных станций в Троицком и Новомосковском округах за 14 лет, что повысило надежность системы водоотведения в регионе.

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