Нарышкин: РФ, как и 80 лет назад, ведет борьбу с нацистским злом из Европы

Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацизмом из Европы. Об этом на круглом столе по теме книгоиздания в России заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.