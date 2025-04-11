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Нарышкин: РФ, как и 80 лет назад, ведет борьбу с нацистским злом из Европы

Нарышкин: РФ, как и 80 лет назад, ведет борьбу с нацистским злом из Европы

Россия сейчас, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацизмом из Европы. Об этом на круглом столе по теме книгоиздания в России заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

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