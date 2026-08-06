В Крыму начались профилактические визиты в отели и санатории

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым приступили к обязательным профилактическим визитам в классифицированные средства размещения, которые включены в реестр Федеральной службы по аккредитации.
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