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Крымская газета

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В Крыму начались профилактические визиты в отели и санатории

В Крыму начались профилактические визиты в отели и санатории

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым приступили к обязательным профилактическим визитам в классифицированные средства размещения, которые включены в реестр Федеральной службы по аккредитации.

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