Черчесов о выходе в 1/2 Кубка Венгрии: «Знали, что против «Гонведа» в гостях будет нелегко»

Станислав Черчесов подвел итоги игры с «Гонведом» (1:0). Главный тренер «Ференцвароша» высказался после матча 1/4 финала Кубка Венгрии.

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