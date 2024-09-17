Адвокат Пётр Бутов: Честность и прозрачность – основа успеха

Я, адвокат с 12-летним стажем Пётр Павлович Бутов, открываю в «Аргументах недели» авторскую рубрику, где буду рассказывать о буднях и нюансах своей работы, давать юридические советы и отвечать на письма и вопросы читателей.
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