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В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле. Соответствующий указ, вступающий в силу с 29 декабря, издан президентом страны Жаиром Болсонару.

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