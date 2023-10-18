С какого возраста детям разрешено кофе, и в каких дозах?

Пить или не пить кофе детям? А если пить, то с какого возраста это можно делать? И в каких дозах кофе для них допустимо? Пить или не пить кофе детям? А если пить, то с какого возраста это можно делать? И в каких дозах кофе для них допустимо? В России есть несколько документов, в которых оговаривается потребление кофе или кофеина детьми.