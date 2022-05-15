«Реал» хочет продлить Винисиуса до 2028-го с повышением оклада до 10 млн евро и отступными в 1 млрд

«Реал» намерен заключить с вингером Винисиусом новое соглашение до 2028 года. При этом мадридский клуб готов повысить зарплату 21-летнему игроку сборной Бразилии с 3,2 млн евро в год (4 млн вместе с бонусами) до 10 млн чистыми плюс бонусы.
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