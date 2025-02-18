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Петербургский дневник

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В Волосовском районе Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы

В Волосовском районе Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы

Приговор пока не вступил в законную силу Следственный отдел по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области собрал достаточные доказательства для вынесения приговора 33-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

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