В Волосовском районе Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы

Приговор пока не вступил в законную силу Следственный отдел по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области собрал достаточные доказательства для вынесения приговора 33-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.