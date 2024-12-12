В Госдуме ответили на призыв ввести визы между Россией и Узбекистаном

Сергей Бессонов

"В связи с принятием в трёх чтениях закона о русском языке для мигрантов - вопрос политолога Алексея Живова: а те 41%, что уже учатся и не владеют русским языком, — с ними что будут делать?" - Ответ содержит сам вопрос: теоретически "глухой с немым" наверно могут общаться, но как могут учиться в русской школе те 41% учеников-мигрантов, которые не владея русским языком: не понимая текстов в русских учебниках, не понимая объяснения учителя, не имея возможности не прибегая к языку "жестов" показать учителю, что учебный материал ими усвоен и учитель может поставить реальную, а не "виртуальную" оценку. То есть учитель, чтобы избавить себя от "сизифова труда", например объяснения темы: Умножение и деление простых дробей", когда русские дети начинают понимать с третьего или с пятого объяснения, то ученикам-мигрантам тихо ставят маленькую троечку.