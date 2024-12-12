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Медвежий угол

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В Госдуме ответили на призыв ввести визы между Россией и Узбекистаном

В Госдуме ответили на призыв ввести визы между Россией и Узбекистаном

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Идея лидера узбекской правой партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова ввести визовый режим с Россией вряд ли будет поддержана властями Узбекистана.

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Комментарии
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Ловчий
Хороший ход со стороны Узбекистана. Теперь они уверенно будут отшивать новоиспеченных россиян .
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2 час.
Сергей Бессонов
&quot;В связи с принятием в трёх чтениях закона о русском языке для мигрантов - вопрос политолога Алексея Живова: а те 41%, что уже учатся и не владеют русским языком, — с ними что будут делать?&quot;  - Ответ содержит сам вопрос: теоретически &quot;глухой с немым&quot; наверно могут общаться, но как могут учиться в русской школе те 41% учеников-мигрантов, которые не владея русским языком: не понимая текстов в русских учебниках, не понимая объяснения учителя, не имея возможности не прибегая к языку &quot;жестов&quot;   показать учителю, что учебный материал ими усвоен и учитель может поставить реальную, а не &quot;виртуальную&quot; оценку. То есть учитель, чтобы избавить себя от &quot;сизифова труда&quot;, например объяснения темы: Умножение и деление простых дробей&quot;, когда русские дети начинают понимать с третьего или с пятого объяснения, то ученикам-мигрантам тихо ставят маленькую троечку.
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1 час.
Сергей Трофимов
долой их из России вместе с родителями вон этих оккупантов России они все враги России и фактически оккупанты
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1 час.

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