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Золото временно теряет привлекательность «убежища»

Золото временно теряет привлекательность «убежища»

На 31 августа 2026 года наблюдается снижение мировых цен на золото – ключевой драгоценный металл подешевел до минимального уровня с 19 августа.

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