Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, однако все еще надеется услышать, к каким выводам РФ пришла по итогам прошедших консультаций по гарантиям безопасности.