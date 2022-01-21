Вечерняя Москва

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Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым в Женеве

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, однако все еще надеется услышать, к каким выводам РФ пришла по итогам прошедших консультаций по гарантиям безопасности.

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