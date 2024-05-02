Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело из-за аварийного дома в Прикамье

Здание было построено в 1951 году и признано аварийным в 2006 году.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело за длительное нерасселение жителей аварийного жилья в Краснокамске.
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