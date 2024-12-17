Китаю придется подвинуться: планы России ошарашили даже партнеров по БРИКС.

Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия© РИА Новости / Илья Наймушин Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги".