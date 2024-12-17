Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Китаю придется подвинуться: планы России ошарашили даже партнеров по БРИКС.

Китаю придется подвинуться: планы России ошарашили даже партнеров по БРИКС.

Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия© РИА Новости / Илья Наймушин Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги".

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Комментарии
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людмила бер
На сегодня!!.... строятся более 20 ледоколов....всего будет около 50 шт..... Уже подсчитали, наверно, когда окупятся...и примерную сумму прохода по Пути...
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3 час.

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