Китаю придется подвинуться: планы России ошарашили даже партнеров по БРИКС.

Поезд идет по Южному ходу Транссиба через Аскизскую степь возле деревни Верхний Аскиз в Республике Хакасия© РИА Новости / Илья Наймушин Россия расширяет товарооборот с партнерами по БРИКС — это уже более половины международного грузопотока ОАО "Российские железные дороги".
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