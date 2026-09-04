Полиция Берлина увела проукраинских активистов из зоны проведения акции в поддержку РФ

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция вывела нескольких проукраинских активистов из зоны проведения запланированной позднее в пятницу демонстрации в поддержку Русского дома в Берлине, передает корреспондент ТАСС.
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