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ТАСС

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Полиция Берлина увела проукраинских активистов из зоны проведения акции в поддержку РФ

Полиция Берлина увела проукраинских активистов из зоны проведения акции в поддержку РФ

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Полиция вывела нескольких проукраинских активистов из зоны проведения запланированной позднее в пятницу демонстрации в поддержку Русского дома в Берлине, передает корреспондент ТАСС.

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