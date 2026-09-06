Музеи Калининградской области увеличили посещаемость в 2026 году на 2 процента

За восемь месяцев 2026 года посещаемость музеев Калининградской области выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и на 17% — по сравнению с 2024 годом, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на министра по культуре и туризму региона Андрея Ермака.