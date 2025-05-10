«Сад памяти»: на Ржевской площади посадили 25 яблонь

Глава Красногвардейского района собирает предложения по присвоению деревцам имен Героев «В годы войны железнодорожная станция «Ржевка» была важным стратегическим транспортным узлом, здесь начинался сухопутный участок Дороги жизни.
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