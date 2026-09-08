Петербуржцы могут пополнить исторические архивы памятными материалами о войне

В Северной столице продолжают работы над формированием народного блокадного фонда. Государству передали 3856 дел, посвященных военным годам города.
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