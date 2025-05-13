❗️В Крыму произошло ДТП с рейсовым автобусом и фургоном: есть погибший Автобус, который двигался по маршруту «Луганск - Севастополь», выехал на «встречку» и столкнулся там с фургоном.
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❗️В Крыму произошло ДТП с рейсовым автобусом и фургоном: есть погибший Автобус, который двигался по маршруту «Луганск - Севастополь», выехал на «встречку» и столкнулся там с фургоном.