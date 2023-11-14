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Госдума приняла решение по 13-й пенсии к Новому году

Госдума приняла решение по 13-й пенсии к Новому году

В Госдуме приняли решение по предновогодней выплате для пенсионеров. «Речь идет о выплате 13-й пенсии в канун Нового года.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Это ж не себе любимым ! Что б вы так жили, как самая богатая часть населения. Так депутаты теряют человеческий облик.
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16 час.
Zoia Goldshtab
А они его( человеческий облик) потеряли уже давно с незапамятных времен гребанной перестройки.....
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11 час.

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