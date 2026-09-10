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Царьград

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Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Индии 11–13 сентября

Владимир Путин посетит саммит БРИКС в Индии 11–13 сентября

На саммите БРИКС в Индии журналистов кремлёвского пула встретили шоколадной копией Ворот Индии. Делегацию возглавит Сергей Лавров, а Владимир Путин посетит саммит с 11 по 13 сентября.

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