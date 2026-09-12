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Эксперт Муртазин: владельцы iPhone не смогут подключиться к российской сети 5G

Эксперт Муртазин: владельцы iPhone не смогут подключиться к российской сети 5G

Для владельцев iPhone сети 5G не будут доступны в России из-за политики Apple, пользователям других смартфонов стоит проверить настройки или дождаться обновления.

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