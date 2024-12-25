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Штраф за превышение скорости с нового года увеличится до 750 рублей

Штраф за превышение скорости с нового года увеличится до 750 рублей

С 1 января 2025 года штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет с 500 до 750 рублей, а наказание за вождение в нетрезвом состоянии увеличится с 30 до 45 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Давида Адамса, генерального директора профессиональной юридической группы АИД .

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