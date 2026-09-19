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Царьград

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Семейная выплата – успеть до 1 ноября: Кто может вернуть часть НДФЛ за 2025 год

Семейная выплата – успеть до 1 ноября: Кто может вернуть часть НДФЛ за 2025 год

Если у вас двое и больше детей, а доход невысокий, государство вернёт вам часть уплаченного налога живыми деньгами.

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