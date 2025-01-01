Ставки НДФЛ, увеличение госпошлин и соцпособий: как изменится жизнь россиян в январе 2025 года.
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Ставки НДФЛ, увеличение госпошлин и соцпособий: как изменится жизнь россиян в январе 2025 года.