Модель из Иванова стала одной из 25 самых красивых женщин планеты

Лидия Смирнова приняла участие в конкурсе красоты Woman of the Universe. Лидия Смирнова МИССИС РОССИЯ ИВАНОВО / ВКонтакте19 октября в Стамбуле завершился международный конкурс красоты «Woman of the Universe», где Россию представляла уроженка Ивановской области Лидия Смирнова.
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