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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Если мы создадим оригинальный лыжный турнир с такими же призовыми, как на Олимпиаде, многие мировые звезды выберут эти соревнования»

Текущий сезон лыжница пропускает по причине беременности. – Если я правильно рассчитал, ты должна вернуться в большой спорт как раз в период подготовки к Олимпиаде 2026 года.

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