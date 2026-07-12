Осветление морских облаков может ослабить Эль-Ниньо, показало моделирование на основе австралийских пожаров

Учёные смоделировали применение солнечной геоинженерии для краткосрочного управления экстремальными климатическими событиями и показали потенциал метода, но предупредили о возможных побочных эффектахУчёные из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего изучили возможность ослабления экстремальных фаз Эль-Ниньо с помощью осветления морских облаков (Marine Cloud Brightening, MCB).