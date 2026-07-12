iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Осветление морских облаков может ослабить Эль-Ниньо, показало моделирование на основе австралийских пожаров

Осветление морских облаков может ослабить Эль-Ниньо, показало моделирование на основе австралийских пожаров

Учёные смоделировали применение солнечной геоинженерии для краткосрочного управления экстремальными климатическими событиями и показали потенциал метода, но предупредили о возможных побочных эффектахУчёные из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего изучили возможность ослабления экстремальных фаз Эль-Ниньо с помощью осветления морских облаков (Marine Cloud Brightening, MCB).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии