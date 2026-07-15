Немцы теряют доверие к США и требуют укрепления европейской безопасности

Недавнее исследование, проведённое аудиторско-консалтинговой компанией PwC Germany совместно с институтом общественного мнения Civey, выявило встревоженные настроения среди немецкого населения в отношении вопросов ядерного сдерживания и безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии