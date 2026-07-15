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Регионы России

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Немцы теряют доверие к США и требуют укрепления европейской безопасности

Немцы теряют доверие к США и требуют укрепления европейской безопасности

Недавнее исследование, проведённое аудиторско-консалтинговой компанией PwC Germany совместно с институтом общественного мнения Civey, выявило встревоженные настроения среди немецкого населения в отношении вопросов ядерного сдерживания и безопасности.

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