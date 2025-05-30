Французский бунт: граждане угрожают Макрону восстанием из-за ввода войск на Украину Ирэн ОрлонскаяЭксперты предостерегли президента Франции Эммануэля Макрона о возможном народном восстании, если он решится на ввод французских войск на Украину.
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