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Наш потерянный мир

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Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ попали на видео

Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ попали на видео

Министерство обороны России представило видеозапись, на которой запечатлен процесс ликвидации украинских безэкипажных катеров с помощью управляемых авиационных бомб «Ланцет» в акватории Черного моря и Егорлыцкого залива.

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