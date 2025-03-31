Каких специалистов работодатели Приморья искали в марте?

В Приморье в марте самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по работе с клиентами, продавцы и бухгалтеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами российского онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.