Каких специалистов работодатели Приморья искали в марте?

В Приморье в марте самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по работе с клиентами, продавцы и бухгалтеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами российского онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии