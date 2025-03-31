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Каких специалистов работодатели Приморья искали в марте?

Каких специалистов работодатели Приморья искали в марте?

В Приморье в марте самыми востребованными специалистами оказались менеджеры по работе с клиентами, продавцы и бухгалтеры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами российского онлайн-сервиса по поиску работы и сотрудников hh.

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