Земли под ИЖС выделят в районе Филимонковское

Два земельных участка выделят в деревне Поповка под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.
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