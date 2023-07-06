Распиаренное украинское контрнаступление породило только смех у незаинтересованных лиц и разочарование у партнеров Украины.
Зеленский назвал виновника провала украинского контрнаступления
Комментарии
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Александр Почекунин
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15 час.
Виктор Тимошевский
Ну а кого же? Все так сильно заминировали,да еще и создали глубокоэшэлонированную оборону.Так ведь и "Земледелием" занялись .Вовка то торчок думал пахать и сеять будут. А тут вона как,Михалыч.
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15 час.
Владимир Четвериков
Он уже забыл как скулил, оправдывая отсутствие наступления - то погода, то неготовность войск. Жидобандеровец в своём репертуаре. ))
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14 час.
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