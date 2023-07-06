Зеленский назвал виновника провала украинского контрнаступления

Виктор Тимошевский

Ну а кого же? Все так сильно заминировали,да еще и создали глубокоэшэлонированную оборону.Так ведь и "Земледелием" занялись .Вовка то торчок думал пахать и сеять будут. А тут вона как,Михалыч.