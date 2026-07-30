Росатом представил полнорaзмерные электромобили на фестивале «Продвижение» на ВДНХ

Композиционный дивизион Росатома продемонстрировал на автомобильном фестивале «Продвижение», проходящем с 30 июля по 2 августа 2026 года на ВДНХ в Москве, полнорaзмерный образец электрического фургона Voyt LCV и полнофункциональный прототип кроссовера Voyt SUV на базе универсальной композитной платформы Voyt.