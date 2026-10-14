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Шуваев: Белгородская область подверглась атакам ВСУ около 160 раз за сутки

Шуваев: Белгородская область подверглась атакам ВСУ около 160 раз за сутки

За последние сутки украинские военные осуществили около 160 атак на территорию Белгородской области, сообщил губернатор Александр Шуваев, об этом 14 октября он написал в канале на платформе «Макс».

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