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Царьград

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Виттория Идрисова: Восточные языки вытесняют европейские у русских студентов

Виттория Идрисова: Восточные языки вытесняют европейские у русских студентов

Русские студенты всё чаще выбирают восточные языки вместо европейских. Виттория Идрисова, ректор ВАВТ при Минэкономразвития, отметила рост популярности китайского, хинди, турецкого и фарси на фоне изменения внешнеэкономического вектора России.

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