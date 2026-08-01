Виттория Идрисова: Восточные языки вытесняют европейские у русских студентов

Русские студенты всё чаще выбирают восточные языки вместо европейских. Виттория Идрисова, ректор ВАВТ при Минэкономразвития, отметила рост популярности китайского, хинди, турецкого и фарси на фоне изменения внешнеэкономического вектора России.
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