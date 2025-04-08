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15-летняя Милана Стар: «Мама не позволяла петь под фонограмму, даже когда я только начинала свой путь»

15-летняя Милана Стар: «Мама не позволяла петь под фонограмму, даже когда я только начинала свой путь»

Дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского уже несколько лет не общается с отцом. Девочка с младых ногтей строит певческую карьеру и за все успехи благодарит маму, напоминая, что отец не сделал ничего для ее продвижения.

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Комментарии
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Федор Родников
Боже как же надоели эти скоморохи и их опарыши.
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