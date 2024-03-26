Удивительные секреты круизных лайнеров

Круизные лайнеры скрывают вещи, которых вы не ожидаете, например, тюремные камеры или даже морги. Все потому, что в круизе может случиться что угодно, а находясь посреди океана или моря, нужны все условия для любой ситуации.
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