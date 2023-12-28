Боброва о паре Косторная – Куница: «Главное, чтобы этот сезон их не сломал»

«Главное, чтобы этот сезон их не сломал. Вот за что я переживаю. Если они сейчас скажут: «Нафиг нам это нужно, мы пойдем заколачивать деньги в шоу», а они могут прекрасно это делать, главное, чтобы этого не случилось.